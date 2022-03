Réseau des Syndics Bénévoles : Comment élaborer un budget prévisionnel et pourquoi est-ce important ? (atelier d’échanges) AMELIO | Maison de l’Habitat Durable Lille Catégories d’évènement: Lille

Comment élaborer un budget prévisionnel et pourquoi est-ce important ? (atelier d’échanges) ——————————————————————————————- Cet atelier permettra d’aborder la notion de budget prévisionnel, à quoi il sert concrètement et comment l’élaborer ! Vous pourrez préparer votre budget prévisionnel et échanger avec des syndics bénévoles sur des points d’attention notamment pour faire en sorte que le budget soit adopté en Assemblée Générale. Animé par l’association l’Echappée des Copropriétés et l’ARC **→ Mardi 10 mai 2022 de 18h à 20h** **Lille – Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue Racine** **Inscription préalable obligatoire via ce lien : [https://forms.gle/uhUMWu4YCj3fS5ny5](https://forms.gle/uhUMWu4YCj3fS5ny5)**

