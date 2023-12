Les Nuits de la lecture Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Catégories d’Évènement: Les Clayes-sous-Bois

Yvelines Les Nuits de la lecture Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois, 19 janvier 2024, Les Clayes-sous-Bois. Les Nuits de la lecture 19 et 20 janvier 2024 Réseau des médiathèques Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T17:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T10:00:00+01:00 – 2024-01-20T23:59:00+01:00 Cette 8e édition des Nuits de la lecture s’articulera autour du thème du corps, pour faire écho aux Jeux Olympiques, dans des déclinaisons étonnantes, corps en mouvement, corps gesticulant, corps transformés, rapport sensible du corps au monde.

Organisées par le Centre national du livre, sur proposition du ministère de la Culture.

Découvrez les programmes des événements sur e-mediatheque.sqy.fr et sur https://www.nuitsdelalecture.fr/programme Réseau des médiathèques Saint-Quentin-en-Yvelines Les Clayes-sous-Bois 78340 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://e-mediatheque.sqy.fr »}] [{« link »: « https://e-mediatheque.sqy.fr/ »}, {« link »: « https://www.nuitsdelalecture.fr/programme »}] lecture conte ©SQY Détails Catégories d’Évènement: Les Clayes-sous-Bois, Yvelines Autres Code postal 78340 Lieu Réseau des médiathèques Adresse Saint-Quentin-en-Yvelines Ville Les Clayes-sous-Bois Departement Yvelines Lieu Ville Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Latitude 48.781861 Longitude 2.015952 latitude longitude 48.781861;2.015952

Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-clayes-sous-bois/