Cet évènement est passé Ludidays 2023 : 1, 2, 3 JOUEZ ! Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Catégories d’Évènement: Les Clayes-sous-Bois

Yvelines Ludidays 2023 : 1, 2, 3 JOUEZ ! Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois, 18 novembre 2023, Les Clayes-sous-Bois. Ludidays 2023 : 1, 2, 3 JOUEZ ! 18 – 25 novembre Réseau des médiathèques Une semaine consacrée aux jeux de société, jeux de plateau, jeux vidéo, à vivre en famille ou entre amis, dans le Réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un événement gratuit et ouvert à tous les âges, petits et grands, amusez-vous ! 3 grands rendez-vous ne pas manquer

MERCREDI 22 NOVEMBRE À 16H30 MÉDIATHÈQUE DES 7 MARES Concert Pixelophonia

Un orchestre symphonique consacré aux musiques de jeux vidéo… VENDREDI 24 NOVEMBRE À 18H MÉDIATHÈQUE LE NAUTILUS Soirée spéciale « Jeux »

Dégainez vos épées et vos boules de feu avec l’association Machiavel Fantasy. SAMEDI 25 NOVEMBRE À 19H Nuit du Jeu au Mumed Pour réserver, rendez-vous sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr ou par téléphone auprès de la médiathèque organisatrice de l’événement (coordonnées à la fin de ce programme). Réseau des médiathèques Saint-Quentin-en-Yvelines Les Clayes-sous-Bois 78340 Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2023-10/A5%20Ludidays%20programme%202023%20web.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T09:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00 Jeux Détails Catégories d’Évènement: Les Clayes-sous-Bois, Yvelines Autres Lieu Réseau des médiathèques Adresse Saint-Quentin-en-Yvelines Ville Les Clayes-sous-Bois Departement Yvelines Lieu Ville Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois latitude longitude 48.781861;2.015952

Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-clayes-sous-bois/