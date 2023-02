« Vous permettez que je te tutoie » Podcast # 22 Nawel Ben Kraïem, poète, compositrice, interprète Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Catégories d’Évènement: Les Clayes-sous-Bois

Gratuit PODCASTS « Vous permettez que je te tutoie ? »

Nawel Ben Kraïem, poète, compositrice, interprète

Pour écouter le podcast, rendez-vous sur sqy.fr Vous permettez que je te tutoie ? Production : La Commanderie – Écritures contemporaines de Saint-Quentin-en-Yvelines

Responsable éditoriale : Catherine Baron

Journaliste : Gilles Cheval

Réalisation : Marmite FM / Ronan Guédou

Générique musical : © karnage Opéra

Titre du morceau : Quelque chose doit changer

Titre de l’album : Revenir#2

