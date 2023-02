De bouche à oreilles #28 – Lettres portugaises Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Catégories d’Évènement: Les Clayes-sous-Bois

Yvelines

De bouche à oreilles #28 – Lettres portugaises 24 février – 19 mai, les vendredis

Gratuit

Embarquez avec les bibliothécaires pour une croisière au long cours sur les rivages de la littérature ! Réseau des médiathèques Saint-Quentin-en-Yvelines Les Clayes-sous-Bois 78340 Yvelines Île-de-France [{“link”: “https://vu.fr/erBM”}, {“link”: “https://e-mediatheque.sqy.fr/Default/podcast-bouche-a-oreille.aspx”}] Romans, polars, essais, nouvelles ou science-fiction, elles enregistrent pour vous des pages savoureuses de toutes les époques et de tous les horizons.

Ecoutez, découvrez, laissez-vous séduire et prolongez votre plaisir en empruntant l’ouvrage : c’est votre nouveau rendez-vous podcast “De Bouche à Oreilles”.

De bouche à oreilles #28 – Lettres portugaises

“Une lettre, c’est un baiser qu’on s’envoie par la poste. Quand je suis là, à quoi bon le facteur ?” écrivait Victor Hugo à Juliette Drouet, le 22 mai 1837. Des cinq romans épistolaires que nous publions ici, chefs-d’oeuvre d’une forme littéraire raffinée dont s’enchanta la période classique, trois développent le thème de l’amour et l’absence : l’amant n’est pas là, et l’amante se plaint, s’analyse, rêve son amour. Dans les deux autres, les deux voix se font entendre, ici sur un ton enjoué – mais l’aventure finit mal -, là dans une perspective parodique, au dénouement conventionnel et heureux. Ces cinq textes offrent donc un panorama fort complet du genre “roman d’amour par lettres”. Titre : Lettres portugaises, lettres d’une Péruvienne et autres romans d’amour par lettres

Auteur : Anonyme

Editeur : Garnier-Flammarion

Année d’édition : 1983

Lecteur : Elisabeth Pinheiro

Lien vers la notice du portail : https://vu.fr/erBM Retrouver toute la collection de podcast “De bouche à oreilles” sur le portail E-mediathèque de SQY

