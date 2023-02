De bouche à oreilles #29 – Un cœur simple Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Catégories d’Évènement: Les Clayes-sous-Bois

Embarquez avec les bibliothécaires pour une croisière au long cours sur les rivages de la littérature ! Réseau des médiathèques Saint-Quentin-en-Yvelines Les Clayes-sous-Bois 78340 Yvelines Île-de-France [{“link”: “https://vu.fr/eJZc”}, {“link”: “https://e-mediatheque.sqy.fr/Default/podcast-bouche-a-oreille.aspx”}] Romans, polars, essais, nouvelles ou science-fiction, elles enregistrent pour vous des pages savoureuses de toutes les époques et de tous les horizons.

Ecoutez, découvrez, laissez-vous séduire et prolongez votre plaisir en empruntant l’ouvrage : c’est votre nouveau rendez-vous podcast “De Bouche à Oreilles”.

De bouche à oreilles #29 – Un cœur simple

Un cœur simple raconte l’histoire de Félicité, une jeune paysanne sans instruction qui entre au service d’une veuve de la bourgeoisie de Pont-l’Evêque, Madame Aubain. Elle se dévoue complètement au service de cette famille, et s’attache plus particulièrement aux deux enfants, Paul et Virginie. De bouche à oreilles #29

Titre : « Un cœur simple » extrait de Trois Contes

Auteur : Flaubert

Editeur : Ecole des loisirs

Année d’édition : 1993

Lecteur : Aurélie Andry

Lien vers la notice du portail : https://vu.fr/eJZc Retrouver toute la collection de podcast “De bouche à oreilles” sur le portail E-mediathèque de SQY

