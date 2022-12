AU FIL DES MOTS Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

Découvrez la romancière Sophie Van Der Linden en programmation 24h sur 24 sur e-mediatheque.sqy.fr, rubrique Culture en ligne, pour rester connectés ! Réseau des médiathèques Saint-Quentin-en-Yvelines Les Clayes-sous-Bois 78340 Yvelines Île-de-France Romancière, critique littéraire et spécialiste de la littérature jeunesse, Sophie Van Der Linden nous fera le plaisir de présenter les différents services du Centre de Ressources pour les Professionnels de l’Enfance (CRPE) et le Bibliobus, tout en partageant ses lectures favorites ! Culture en ligne : sur le site sqy.fr/sortir-etdécouvrir/ envie-de-culture/culture-en-ligne, retrouvez le panorama des propositions du Réseau, ainsi que sur e-mediatheque.sqy.fr

