Le radis / conte en ligne Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

Yvelines

Le radis / conte en ligne Réseau des médiathèques, 2 janvier 2023, Les Clayes-sous-Bois. Le radis / conte en ligne 2 – 31 janvier 2023 Réseau des médiathèques

À voir sur e-mediatheque.sqy.fr

Des histoires en ligne, à écouter bien au chaud. Retrouvez la programmation 24h sur 24 sur e-mediatheque.sqy.fr, rubrique Culture en ligne, pour rester connectés ! Réseau des médiathèques Saint-Quentin-en-Yvelines Les Clayes-sous-Bois 78340 Yvelines Île-de-France Il était une fois, un papi et une mamie qui vivaient dans une petite maison avec un tout petit jardin. Ils ne pouvaient y planter qu’une toute petite graine. Cette graine germe et grandit. Elle grandit, grandit… si bien qu’un jour elle dépasse le toit de la maison.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-02T09:30:00+01:00

2023-01-31T18:00:00+01:00 La conteuse Sylvie Mombo©DR

Détails Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois, Yvelines Autres Lieu Réseau des médiathèques Adresse Saint-Quentin-en-Yvelines Ville Les Clayes-sous-Bois lieuville Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Departement Yvelines

Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-clayes-sous-bois/

Le radis / conte en ligne Réseau des médiathèques 2023-01-02 was last modified: by Le radis / conte en ligne Réseau des médiathèques Réseau des médiathèques 2 janvier 2023 Les Clayes-sous-Bois Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois

Les Clayes-sous-Bois Yvelines