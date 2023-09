BAM ! Festival de pop culture 2023 Réseau des médiathèques et lieux partenaires Roissy-en-France Catégories d’Évènement: Roissy-en-France

DU VENDREDI 20 OCTOBRE AU SAMEDI 18 NOVEMBRE 2023 Soirée d’ouverture – Vendredi 20 octobre, Micro-Folie / Maison Jacques Brel à Villiers-le-Bel Salon – Samedi 18 novembre, Le Cube Garges à Garges-lès-Gonesse Le rendez-vous de la pop culture des médiathèques revient cet automne. Expositions, projections, ateliers en tout genre, jeux vidéo, escape game…

Toute une programmation est à découvrir et à vivre dans le réseau des médiathèques et les établissements culturels partenaires. Et nous vous attendons nombreux sur le salon le samedi 18 novembre au Cube Garges pour une journée dédiée aux univers de la pop culture ! OUVRIR LE PROGRAMME DU FESTIVAL Disponible aussi dans les médiathèques et établissements partenaires

