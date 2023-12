Lecture par nature 2024 Réseau des bibliothèques de Marseille Marseille 6e Arrondissement, 3 février 2024, Marseille 6e Arrondissement.

L’événement métropolitain Lecture par nature met au cœur de son projet la lecture publique.

Lecture par Nature associe artistes, auteurs, médiateurs, professionnels

de la lecture publique et usagers des médiathèques.



Programmation



• Mercredi 24 janvier à 10h – Performance

> Castellane

Typobaladeuses

Obtenez votre typoticket ! Portées par un duo de performeurs, les tablettes se transforment en objet chorégraphique dévoilant des acrobaties de 2 mimots.

Tout public à partir de 7 ans.

Animé par ALIS – Association Lieux Images Sons / Pierre Fourny, auteur, metteur en scène / Marie-Pierre Pirson ou Dominique Bouché ou Hugo Eymard (à confirmer), artistes-interprètes.



• Mercredi 24 janvier à 14h30 – Atelier

> La Grognarde

Poésie à deux mi-mots

Jouez avec la forme graphique des mots pour en dévoiler de nouveaux. Les lettres forment de multiples combinaisons possibles, poétiques et décalées. Une réjouissante rencontre avec la langue pour goûter la saveur des mots.

Tout public. Sur inscription.

Animé par l’ALIS – Association Lieux Images et Sons / Pierre Fourny, poète, metteur en scène / Marie-Pierre Pirson ou Dominique Bouché ou Hugo Eymard, artistes interprètes.



• Mercredi 24 janvier à 16h – Atelier

> Salim-Hatubou

ChoréCodée

Un temps mêlant mouvement, écriture et numérique… À l’aide d’un logiciel simple (Scratch), vous pourrez enfin vous lancer dans le codage et créer un programme dansant à votre image !

À partir de 6 ans (les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés).

Animé par la compagnie Labkine / Chroniques.



• Samedi 3 février à 11h – Atelier d’écriture – Écrire le sport

> Cinq-Avenues

Écrire le sport, écrire l’effort, écrire le corps !

Vous êtes invités à traduire en mots votre rapport intime, physique et charnel à l’effort sportif (que l’on y prenne du plaisir ou non). La lecture de poèmes d’écrivains contemporains, ou du début du XXe siècle (d’Henry de Montherlant, de Jean Cocteau ou de Géo-Charles) vous encouragera à l’écriture.

Tout public, à partir de 12 ans. Sur inscription sur place ou par téléphone 04 13 94 82 50.

Animé par l’association Écrire le sport / Julie Gaucher, docteure en littérature française, chercheuse en histoire du sport et autrice.



En partenariat avec la Métropole Aix-Marseille-Provence.

