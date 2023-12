Les Mycéliades, Les Voyages Infinis Réseau des bibliothèques de Marseille Marseille 1er Arrondissement, 7 février 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07

fin : 2024-02-07

« Les Mycéliades, Les Voyages Infinis » dans le réseau des bibliothèques de Marseille..

Du 1er au 15 février 2024, dans toute la France, plus de 60 couples de cinémas et de médiathèques vont mettre les mains dans le cambouis stellaire autour de la thématique des voyages infinis.

Les Mycéliades, c’est aussi chez nos amis marseillais du cinéma Le Gyptis ! Du 3 au 13 février, une programmation « Révise tes classiques » ouverte aux enfants dès 10 ans – l’occasion de leur faire découvrir les films cultes du cinéma de science-fiction des années 1980 et 1990 – mais aussi des ateliers, des rencontres et une programmation pour adultes.



Découvrez ci-dessous la programmation des bibliothèques de Marseille.



• Samedi 3 février à 15h – Projection

> Salim-Hatubou

Suivez les aventures d’un petit robot au grand cœur, curieux et solitaire qui fera tout pour retrouver son amoureuse robote.

Tout public. Sur inscription.

Par les bibliothécaires.



• Mercredi 7 février à 15h – Réalité virtuelle

> Salim-Hatubou

À l’aide des casques de réalité virtuelle, viens explorer des mondes futuristes pour te plonger tout entier dans l’univers de la science-fiction.

À partir de 8 ans. Sur inscription.

Par les bibliothécaires



• Vendredi 9 février à 15h – Ad astra

> Alcazar, salle de conférence

L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu et de résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète.

Projection suivie d’un débat avec Vassilissa Vinogradoff, chercheuse en astrochimie et exobiologie.



• Vendredi 9 février à 17h – Du livre au film de SF

> Salim-Hatubou

Découvrez un film adapté d’un roman SF et plongezvous dans notre sélection thématique spéciale « Du livre au film ».

À partir de 8 ans. Sur inscription.

Par les bibliothécaires.



• Samedi 10 février à 14h – Journée Star Wars

> Saint-André

Plongez dans l’univers de cette saga culte de SF…

Casque virtuel autour de l’univers de Star Wars, concours de costumes et atelier de fabrication de masques, ateliers de dessins et projection de films dans la salle d’animation.

Tout public. Sur inscription.

Par les bibliothécaires.



• Samedi 10 février à 17h – Quizz SF et blind-test musical

> Salim-Hatubou

Par équipe, venez vous affronter pour un double défi afin de tester vos connaissances en musique et films SF. À vos buzzers !

Tout public. Sur inscription.

Par les bibliothécaires.



Programmation détaillée sur www.mycéliades.com.



En partenariat avec L’ADRC et Images en bibliothèque.

