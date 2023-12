Nuits de la lecture Réseau des bibliothèques de Marseille Marseille 1er Arrondissement, 18 janvier 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18

fin : 2024-01-21

« Nuits de la lecture » dans le réseau des bibliothèques de Marseille..

Les 8e Nuits de la lecture, organisées par le Centre national du livre sur proposition du Ministère de la Culture, se tiennent du 18 au 21 janvier 2024 sur le thème du corps.



Découvrez ci-dessous la programmation des bibliothèques de Marseille.



• Lire est un sport

Jeudi 18 janvier à 18h

> Salim-Hatubou

Par le club de lecture à voix haute du collège Elsa-Triolet.



• Le corps

Vendredi 19 janvier à 17h

> Alcazar, Salon du département Langues et littératures

Lectures tous azimuts, au micro et en public ! La Nuit se prolonge de 19h à 22h au FRAC PACA (Joliette), en partenariat avec La marelle.



• Les petits champions de la lecture

Vendredi 19 janvier à 18h

> Salim-Hatubou

Venez assister à une soirée de lecture à voix haute proposée par les élèves de l’école Saint-Louis Gare autour du thème du corps.



• Ateliers d’arts plastiques

Vendredi 19 janvier à 18h

> Salim-Hatubou

Venez créer des lanternes japonaises magiques pour plonger dans le monde mystérieux des Yokai.

Par Hitomi Takeda, artiste plasticienne.

Pour les enfants à partir de 6 ans.

Dans le cadre des Cités éducatives.



• Une nuit à la bibliothèque

Vendredi 19 janvier de 18h à 20h

> Alcazar, Espace jeunesse

Découvertes des espaces jeunesse avec des activités libres proposées par les bibliothécaires.

Ouverture du département jeunesse uniquement.



• Soirée pour nourrir le corps et l’esprit

Vendredi 19 janvier à partir de18h30

> La Grognarde

– 18h30 : Soupe littéraire des minots

C’est bon pour la croissance ! Un chaudron plein d’histoires autour de la thématique du corps.

À partir de 4 ans. Sur inscription.

– 19h30 : Banquet participatif

Apportez des plats à partager pour un moment festif en bonne compagnie.

Tout public. Sur inscription.

– 20h30 : Un petit digeo

Ouvrez grand vos oreilles, fermez les yeux, pour des lectures corporelles, vos sens en éveil.

Public adulte. Sur inscription.



• Lecture sous la couette

Vendredi 19 janvier à 18h

> Saint-André

Viens avec ta couette pour écouter des histoires, bien au chaud, racontées par les bibliothécaires.

Pour les enfants à partir de 6 ans.

Sur inscription.



• Lecture théâtralisée

Vendredi 19 janvier à 19h

> Cinq-Avenues

Lecture théâtralisée du conte d’Hansel et Gretel revisité

Tout public à partir de 7 ans. Sur inscription sur place ou par téléphone.

Par la Compagnie Mémoire vive.



• Atelier scientifique : le corps dans tous ses états

Samedi 20 janvier à 15h

> Salim-Hatubou

Les émotions… Pourquoi les ressentons-nous ? Est-il possible de les contrôler ?

À partir de 6 ans. Sur inscription.

En collaboration avec Les Savants fous.



• Lectures : Étranges étrangers

Samedi 20 janvier à 17h30

> Saint-André

Poèmes, témoignages, lecture théâtralisée. Partager ensemble textes et poèmes pour dépasser les frontières ! Déconstruire les préjugés sur l’étranger, en découvrant son parcours et ses difficultés.

Sur inscription.

Une proposition de la Cimade Marseille



Programme détaillé sur www.nuistdelalecture.fr

Réseau des bibliothèques de Marseille

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



