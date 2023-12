Rendez-vous jeunesse dans les Bibliothèques Réseau des Bibliothèques de Marseille Marseille 1er Arrondissement, 4 janvier 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 10:15:00

fin : 2024-01-04

Un rendez-vous spécial pour la jeunesse..

Un rendez-vous spécial pour la jeunesse.Enfants

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !



Un rendez-vous spécial pour la jeunesse.





••• Médiathèque Bonneveine



• Jeudi 4 janvier à 10h15

Conte / Petit feu

> Bâtiment principal, rez-de-chaussée

Entrez vite. Une fois au chaud, les histoires se dévoilent, espiègles et lumineuses, à savourer en famille par les temps d’hiver.

De et par Claire Leray.

Pour les enfants à partir de 4 ans. Sur inscription.

En collaboration avec MCE Productions.



• Jeudi 25 janvier à 15h

Kamishibaï

> Espace Fiction Jeunesse, 1er étage

Théâtre d’images ambulant japonais grâce auquel la conteuse Lise Massal fait vivre des histoires pour les plus petits.

Pour les enfants de 1 à 5 ans. Sur inscription.

En collaboration avec Kamishibaï et Petites Histoires.



• Jeudi 29 février à 10h15

Conte / Le chat du judoka

> Bâtiment principal, rez-de-chaussée

Gamin, j’adorais dessiner. Des chats, toujours. Stylisés, japonisants. Pour me dégourdir, mon père m’a inscrit au judo, art martial japonais…

De et par Alain Vidal

Pour les enfants de 3 à 6 ans. Sur inscription.

En collaboration avec MCE Productions.

Dans le cadre de L’Olympiade Culturelle



••• Bibliothèque des Cinq-Avenues



• Vendredi 23 février à 10h

Kamishibaï

« Toc Toc Toc ouvre toi ! »… dans mon kamishibaï, il y a des petites histoires, pour les oreilles et pour les yeux…

Pour enfants de 18 mois à 3 ans. Sur inscription sur place ou par téléphone.

En collaboration avec Lise Massal.



••• Bibliothèque de la Grognarde



• Mercredi 24 janvier à 10h et 21 février à 10h

Les lectures des p’tits grognards

> Salle du conte

Les tout-petits et leurs parents sont invités à partager un moment de lecture et d’éveil, un mercredi matin par mois.

Pour les enfants de 6 mois à 2 ans. Sur inscription.

Séance animée par les bibliothécaires.



• Samedi 10 février à 14h30

Petits jardins zen

> Salle du conte

Les participants inventent et réalisent un petit jardin dans un contenant original.

À partir de 6 ans. Sur inscription.

En collaboration avec Les glaneurs des possibles



••• Bibliothèque Saint-André



• Mercredi 21 février à 10h15

Kamishibaï

Dans mon kamishibai, il y a… des petites histoires… pour rire, pour avoir peur, pour réfléchir ou pour rêver…

Pour les enfants de 1 à 5 ans. Sur inscription.

Avec Lise Massal Kamishibai et petites histoires.



••• Médiathèque Salim-Hatubou



• Mercredi 14 février à 10h

Kamishibaï

À l’aide de ce théâtre d’images ambulant japonais, la conteuse fait vivre des histoires pour les plus petits.

Pour les enfants de 0 à 5 ans. Sur inscription.

En collaboration avec Lise Massal, Kamishibaï et autres histoires.

.

Réseau des Bibliothèques de Marseille

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-27 par Ville de Marseille