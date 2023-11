Portes ouvertes et Expo-vente du Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Portes ouvertes et Expo-vente du Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs Limoges, 7 décembre 2023, Limoges. Portes ouvertes et Expo-vente du Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs Jeudi 7 décembre, 10h00 Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs Entrée libre Portes ouvertes et Expo-vente du Réseau d’échanges réciproques de savoirs

Le jeudi 7 décembre 2023 – 10h à 16h

Adresse : 44 rue Rhin et Danube

87280 Limoges

au 2ème étage Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs 44 rue Rhin et Danube 8780 Limoges Limoges 87050 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T10:00:00+01:00 – 2023-12-07T16:00:00+01:00

2023-12-07T10:00:00+01:00 – 2023-12-07T16:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs Adresse 44 rue Rhin et Danube 8780 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs Limoges latitude longitude 45.883939;1.293267

Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/