Nord Atelier diagnostic Flash B Corp Réseau Alliances Marcq-en-Barœul, 14 décembre 2023, Marcq-en-Barœul. Atelier diagnostic Flash B Corp Jeudi 14 décembre, 14h00 Réseau Alliances libre, sur inscription Vous souhaitez structurer et formaliser votre démarche RSE grâce à la méthode d’évaluation B Corp ?

Vous avez démarré votre démarche de scoring B Corp mais vous avez du mal à avancer sur le renseignement du questionnaire ?

Vous hésitez à vous lancer dans la certification B Corp et souhaiteriez découvrir l’outil BIA (B Impact Assessment) au préalable ? Réseau Alliances vous propose une demi-journée de diagnostic Flash B Corp animée par un.e expert.e RSE formé.e B Leaders France afin d’initier et/ou d’avancer sur le questionnaire d’évaluation B Corp et de repartir avec des enseignements clés pour aller plus loin suite à l’atelier. Si vous êtes déjà inscrit.e au 3 ateliers du cycle « Formaliser sa démarche RSE », vous n’avez pas besoin de vous inscrire à cet atelier car celui-ci est inclus dans le cycle. Cet atelier est gratuit et ouvert à tous (adhérents et non-adhérents à Réseau Alliances). Réseau Alliances 40 Rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.reseau-alliances.org/agenda-reseau-alliances/2826-atelier-diagnostic-flash-b-corp »}] https://www.reseau-alliances.org/agenda-reseau-alliances/2826-atelier-diagnostic-flash-b-corp Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T14:00:00+01:00 – 2023-12-14T17:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Marcq-en-Barœul, Nord Autres Lieu Réseau Alliances Adresse 40 Rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Barœul Ville Marcq-en-Barœul

