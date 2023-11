Webinaire : « Mise en place d’une politique de mobilité durable : pourquoi et comment ? » Réseau Alliances Marcq-en-Barœul Catégories d’Évènement: Marcq-en-Barœul

Nord Webinaire : « Mise en place d’une politique de mobilité durable : pourquoi et comment ? » Réseau Alliances Marcq-en-Barœul, 30 novembre 2023, Marcq-en-Barœul. Webinaire : « Mise en place d’une politique de mobilité durable : pourquoi et comment ? » Jeudi 30 novembre, 11h00 Réseau Alliances libre, sur inscription S’il trouve de plus en plus sa place dans les médias et dans le débat public, le thème des mobilités reste un enjeu complexe dans l’univers professionnel, quand on sait que 70 % des trajets domicile-travail s’effectuent aujourd’hui en voiture individuelle (Insee). Favoriser la transition des collaborateurs qui le peuvent vers les mobilités douces suppose donc de trouver une porte d’entrée. Par où commencer ? Quelles initiatives privilégier pour amorcer un mouvement de fond ? Comment composer avec les contraintes propres à chaque organisation ? À travers l’expérience d’acteurs déjà engagés dans cette transition, Déclic Mobilités propose dans ce webinaire quelques éléments de réponse, et qui sait, peut-être pour certains, l’inspiration pour faire le premier pas ? Réseau Alliances 40 Rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.reseau-alliances.org/agenda-reseau-alliances/2840-webinaire-mise-en-place-d-une-politique-de-mobilite-durable-pourquoi-et-comment »}] https://www.reseau-alliances.org/agenda-reseau-alliances/2840-webinaire-mise-en-place-d-une-politique-de-mobilite-durable-pourquoi-et-comment Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

