Nord Un nouveau programme autour de la stratégie climat et du Bilan Carbone Réseau Alliances Marcq-en-Barœul, 3 octobre 2023, Marcq-en-Barœul. Un nouveau programme autour de la stratégie climat et du Bilan Carbone Mardi 3 octobre, 09h15 Réseau Alliances Le dispositif se structure autour de trois modules : Un premier module permettant de comprendre les réalités du changement climatique dans les Hauts-de-France et d’identifier les impacts et les risques. Ce module de deux demi-journées est gratuit et ouvert à tous et permet de comprendre en quoi il est nécessaire pour une structure de se doter d’une stratégie climat. Un deuxième module centré sur la méthodologie liée à la réalisation d’un bilan carbone. Il permet de s’approprier l’outil et d’acquérir les bons gestes pour l’établir en interne. Ce module de deux demi-journées est gratuit et ouvert à tous et permet aux participants d’établir le périmètre et la méthode d’élaboration de leur Bilan Carbone. Le dernier module est dédié à l’élaboration de sa stratégie bas-carbone. Plusieurs séquences permettent d’approfondir les différents leviers et thématiques de réduction d’impact : biodiversité, mobilité, achats, conduite du changement…Ce module est réservé aux adhérents. Le premier module portera sur la remise en prespective des dérèglements climatiques : d’où ils viennent, comment ils se concrétisent sur le territoire des Hauts-de-France, quelles adaptations prévoir pour réduire son empreinte et assurer la résilience de son activité ? Le module sera co-animé avec des experts régionaux. Informations pratiques : Evénement gratuit et ouvert à toutes les entreprises & organisations, inscriptions obligatoires. le nombre de places étant restreint, merci de nous indiquer toute indisponibilité éventuelle. La date définitive sera confirmée avec les intervenants. Pour plus d’informations, merci de contacter ljanssoone@reseau-alliances.org Réseau Alliances 40 Rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « ljanssoone@reseau-alliances.org »}] [{« link »: « mailto:ljanssoone@reseau-alliances.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

