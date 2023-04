Atelier #3 2023 – I Nove You – Inter-entreprises Réseau Alliances, 21 septembre 2023, Marcq-en-Barœul.

Atelier #3 2023 – I Nove You – Inter-entreprises Jeudi 21 septembre, 14h00 Réseau Alliances

Réseau Alliances organise un atelier I Nove You inter-entreprises le jeudi 21 septembre, entre 14H00 et 17H00

À partir de l’outil développé par le CJD, Réseau Alliances propose un atelier inter-entreprises qui permet de :

→ Prendre conscience des Bonnes Pratiques RSE déjà mises en œuvre dans votre entreprise ;

→ Se challenger et s’inspirer des Bonnes Pratiques des autres participants ;

→ Identifier des pistes de progrès et des projets à mettre en place suivant vos enjeux.

Les questions abordées touchent aux parties prenantes de l’entreprise : clients, salariés, fournisseurs, actionnaires ; mais aussi l’environnement écologique et sociétal. Nous travaillerons également sur les principes de gouvernance : stratégie, innovation, pilotage et valeurs.

Cet atelier est gratuit, mais le nombre de places est limité. Il est donc nécessaire de vous inscrire afin de garantir votre participation.

I NOVE YOU s’adresse aux entreprises ayant un niveau d’activité suffisant afin de leur permettre d’appréhender les différents sujets abordés tout au long de la partie (parties prenantes environnement, sociétal, principes de gouvernance, stratégie, valeurs, pilotage…). Dans cette logique, l’entreprise devra avoir un minimum d’effectif et/ou d’ancienneté. L’inscription n’est effective qu’après acceptation par un membre de Réseau Alliances.

Découvrez le jeu I Nove You en vidéo ! https://youtu.be/7I0CoJQA9Wo

Réseau Alliances 40 Rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.reseau-alliances.org/agenda-reseau-alliances/2613-atelier-3-2023-i-nove-you-inter-entreprises »}] [{« data »: {« author »: « Ru00e9seau Alliances », « cache_age »: 86400, « description »: « Ru00e9seau Alliances vous propose de maniu00e8re ludique au travers du jeu « I Nove You » mis en place par le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD), u00e0 faire un u00e9tat des lieux de votre du00e9marche parce que vous faites sans doute de la RSE sans le savoir. nPlus d’infos sur www.reseau-alliances.org », « type »: « video », « title »: « Atelier I Nove You », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/7I0CoJQA9Wo/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=7I0CoJQA9Wo », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC6rXAkf6BAB9v378rmI-AyA », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/7I0CoJQA9Wo »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T14:00:00+02:00 – 2023-09-21T17:00:00+02:00

2023-09-21T14:00:00+02:00 – 2023-09-21T17:00:00+02:00

rse esg