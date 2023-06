Atelier d’échange sur l’égalité professionnelle Femme / Homme Réseau Alliances Marcq-en-Barœul, 30 juin 2023, Marcq-en-Barœul.

Index d’égalité femmes-hommes, quotas dans les postes de direction des grandes entreprises, écarts de rémunération : malgré un important corpus législatif pour l’égalité professionnelle, la situation des femmes sur le marché du travail reste plus fragile que celle des hommes.

Ce nouvel atelier d’échange abordera la question de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Maleka Dilmi, Responsable partenariat et Consultante Égalité Femmes Hommes pour le CORIF (association qui agit en faveur de l’égalité professionnelle et de la mixité, et lutte contre les stéréotypes et les représentations sexistes) apportera plusieurs éléments, avec au programme :

un focus sur l’égalité professionnelle : où en est-on aujourd’hui ?

échange sur les bonnes pratiques

témoignages entreprise

Cet atelier se tiendra en présentiel, le vendredi 30 juin de 09h00 à 11h00 dans les locaux de Réseau Alliances (40 Rue Eugène Jacquet à Marcq-en-Barœul). Cet atelier est réservé aux adhérents.

Réseau Alliances 40 Rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France

2023-06-30T09:00:00+02:00 – 2023-06-30T11:00:00+02:00

