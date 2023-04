Lauréats de la Diversité 2023 Réseau Alliances Marcq-en-Barœul Catégories d’Évènement: Marcq-en-Baroeul

Lauréats de la Diversité 2023 Réseau Alliances, 30 juin 2023, Marcq-en-Barœul. Lauréats de la Diversité 2023 Vendredi 30 juin, 08h00 Réseau Alliances Réseau Alliances et le Réseau d’Échanges (collectif de 65 acteurs associatifs œuvrant pour l’inclusion et l’égalité des chances dans le domaine de l’emploi) lancent la 6e édition des Lauréats de la Diversité. Vous agissez en faveur de l’inclusion et de la diversité ?

Vous avez développé une pratique dans votre structure ?

Vous souhaitez la partager et la valoriser ?

Candidatez aux lauréats de la diversité ! Cette initiative récompense l’engagement des entreprises, des associations et des institutions de la Région Hauts-de-France en faveur de l’inclusion et de la diversité. Pour participer, les candidats devront : → Présenter une action concrète et innovante en termes d’inclusion ou de management de la diversité, réalisée en 2022/2023.

→ Mesurer l’impact social de leur action : les bénéfices sociaux, l’impact sur les parties prenantes et le territoire, etc.

→ Porter cette action sur le territoire de la Région Hauts-de-France. Une présélection se fera par l’équipe Réseau Alliances et les membres du Réseau d’Échanges. Les lauréats seront ensuite choisis par le public, à l’occasion d’un grand temps fort en fin d’année. Clôture de l’appel à candidatures : 30 juin 2023. Réseau Alliances 40 Rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.reseau-alliances.org/agenda-reseau-alliances/2686-laureats-de-la-diversite-les-candidatures-sont-ouvertes-2 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

