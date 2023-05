Lancement du parcours Futurs Entrepreneurs Responsables 2023 Réseau Alliances, 15 juin 2023, Marcq-en-Barœul.

Réseau Alliances vous accompagne à travers un parcours d’accompagnement aux Nouveaux Modèles Economiques pour vous aider à vous lancer !

Fort de son expérience autour de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération et de l’Innovation Sociale, Réseau Alliances vous donne les clés pour intégrer ces principes dans votre activité, dès la création.

Programme

Phase de selection des candidats : de mai à mi-juin (échange téléphonique et visio)

Date limite de réception des candidatures : 15 juin 2023

Date de démarrage du parcours (Afterwork de lancement) : 22 juin 2023

Ateliers collectifs : Juin, Juillet et Septembre 2023

Intercoaching et suivi individualisé (entre les ateliers collectifs)

?Plus d’informations sur notre programme ici

Pré-requis & modalités d’inscription

Candidature ouverte à tous les porteurs de projets des Hauts-de-France, ante création et jusqu’à 2 ans d’existence.

Adhésion à Réseau Alliances obligatoire pour les 10 candidats retenus.

Places limitées, sur sélection de votre dossier par le Réseau Alliances.

?Candidatez dès maintenant !

Pour toutes infos complémentaires :

Sebastien Verbeke, Chef de projet RSE et nouveaux modèles économiques : sverbeke@reseau-alliances.org | Tel : 03.20.99.46.06

