Le 5 décembre 2019, Time for the Planet donnait sa première conférence publique. Ils y avaient partagé une vision : l’investissement, l’entrepreneuriat et l’innovation ont le pouvoir de changer le monde et lutter à grande échelle contre le dérèglement climatique.

Depuis cette conférence, le compteur des nouveaux actionnaires ne s’est jamais arrêté, pas un seul jour.

Il y a plusieurs milliers d’actionnaires Time for the Planet dans le Nord, et parmi eux, les plus grands investisseurs de ce mouvement citoyen inédit.

Le 12 juin 2023, les entrepreneurs et entrepreneuses du Nord peuvent faire rentrer TFTP dans une nouvelle dimension : le passage à l’échelle.

L’objectif : lever au moins 2 M€ d’euros en une soirée, pour ouvrir tous les champs des possibles.

It’s Lille for the Planet !

Cette soirée est organisée avec la généreuse contribution d’Entreprises & Cités et avec le soutien d’une coalition territoriale inédite :

Acts & Facts

La CCI des Hauts-de-France

CJD Lille Métropole

Démarche Verte

Le MEDEF Grand Lille

Réseau Alliances

Le Souffle du Nord

Weo TV

La conférence sera suivie d’un cocktail.

Nota Bene : votre contribution financière à l’événement permettra d’assurer les frais logistiques et techniques.

Inscriptions sur ce lien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-12T18:30:00+02:00 – 2023-06-12T20:30:00+02:00

