Cycle d’ateliers « Formaliser et structurer sa démarche RSE » – Printemps 2023 Réseau Alliances Marcq-en-Barœul Catégories d’Évènement: Marcq-en-Baroeul

Nord

Cycle d’ateliers « Formaliser et structurer sa démarche RSE » – Printemps 2023 Réseau Alliances, 23 mai 2023, Marcq-en-Barœul. Cycle d’ateliers « Formaliser et structurer sa démarche RSE » – Printemps 2023 Mardi 23 mai, 14h00 Réseau Alliances Vous souhaitez structurer et formaliser votre démarche RSE ?

Vous souhaitez recenser et établir un état des lieux de vos pratiques ? Réseau Alliances propose un cycle d’ateliers pour vous accompagner dans cette étape. Structuré autour de trois ateliers, ce cycle vous permet d’identifier les différentes actions menées à travers cinq grands champs d’action : → Gouvernance

→ Collaborateurs

→ Collectivités

→ Environnement

→ Client Date des ateliers

Atelier # 1 : « Pourquoi et comment formaliser sa démarche RSE ? »

Mardi 23 mai de 14h00 à 16h30 en visio (Teams)

Atelier #2 : « Quels outils pour formaliser sa démarche RSE ? »

Mardi 30 mai de 14h00 à 16h30 en visio (Teams)

Atelier #3 : « Progresser sur sa démarche RSE et aller plus loin »

Mardi 6 juin de 14h00 à 16h30 en présentiel (MEL) Si vous souhaitez vous engager dans ce cycle, vous devez être disponible lors de ces trois ateliers. Ce cycle est soumis à adhésion et réservé aux organisations et entreprises des Hauts-de-France, adhérentes de Réseau Alliances. Réseau Alliances 40 Rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.reseau-alliances.org/agenda-reseau-alliances/2659-cycle-d-ateliers-formaliser-et-structurer-sa-demarche-rse-printemps-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T14:00:00+02:00 – 2023-05-23T16:30:00+02:00

2023-05-23T14:00:00+02:00 – 2023-05-23T16:30:00+02:00 rse esg

Détails Catégories d’Évènement: Marcq-en-Baroeul, Nord Autres Lieu Réseau Alliances Adresse 40 Rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Barœul Ville Marcq-en-Barœul Departement Nord Lieu Ville Réseau Alliances Marcq-en-Barœul

Réseau Alliances Marcq-en-Barœul Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcq-en-barul/

Cycle d’ateliers « Formaliser et structurer sa démarche RSE » – Printemps 2023 Réseau Alliances 2023-05-23 was last modified: by Cycle d’ateliers « Formaliser et structurer sa démarche RSE » – Printemps 2023 Réseau Alliances Réseau Alliances 23 mai 2023 Marcq-en-Barœul Réseau Alliances Marcq-en-Barœul

Marcq-en-Barœul Nord