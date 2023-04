Webinaire | Recrutement responsable Réseau Alliances Marcq-en-Barœul Catégories d’Évènement: Marcq-en-Baroeul

Nord

Webinaire | Recrutement responsable Réseau Alliances, 16 mai 2023, Marcq-en-Barœul. Webinaire | Recrutement responsable Mardi 16 mai, 11h00 Réseau Alliances Le recrutement est un enjeu majeur de la gestion des ressources humaines de votre entreprise : il instaure dès le départ un climat de confiance durable entre le candidat et le recruteur. Mais comment mettre en place un recrutement responsable, respectueux du candidat et en phase avec les engagements sociétaux de votre entreprise ? Quelles sont les nouvelles pratiques de recrutement qui attirent les candidats d’aujourd’hui ? Réseau Alliances vous donne rendez-vous pour améliorer vos méthodes de recrutement et ré-enchanter la relation candidat-recruteur depuis la rédaction de l’offre d’emploi, en passant par l’entretien d’embauche jusqu’à la prise de poste de votre nouveau collaborateur. Des entreprises innovantes en matière de recrutement responsables et des candidats témoigneront de leurs expériences et de leurs attentes ! Ce webinaire est gratuit et réservé aux adhérents de Réseau Alliances, il se déroule le mardi 16 mai de 11h à 12h30. Réseau Alliances 40 Rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.reseau-alliances.org/agenda-reseau-alliances/2693-webinaire-recrutement-responsable-comment-se-reinventer-pour-attirer-et-recruter-de-nouveaux-candidats »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16T11:00:00+02:00 – 2023-05-16T12:30:00+02:00

2023-05-16T11:00:00+02:00 – 2023-05-16T12:30:00+02:00 ESG RSE

Détails Catégories d’Évènement: Marcq-en-Baroeul, Nord Autres Lieu Réseau Alliances Adresse 40 Rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Barœul Ville Marcq-en-Barœul Departement Nord Lieu Ville Réseau Alliances Marcq-en-Barœul

Réseau Alliances Marcq-en-Barœul Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcq-en-barul/

Webinaire | Recrutement responsable Réseau Alliances 2023-05-16 was last modified: by Webinaire | Recrutement responsable Réseau Alliances Réseau Alliances 16 mai 2023 Marcq-en-Barœul Réseau Alliances Marcq-en-Barœul

Marcq-en-Barœul Nord