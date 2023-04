Faites de la RSE votre nouvel accélérateur business ! Réseau Alliances Marcq-en-Barœul Catégories d’Évènement: Marcq-en-Baroeul

Faites de la RSE votre nouvel accélérateur business ! Réseau Alliances, 4 mai 2023, Marcq-en-Barœul. Faites de la RSE votre nouvel accélérateur business ! Jeudi 4 mai, 12h00 Réseau Alliances Acteur de référence pour la mobilisation et la collaboration des forces économiques autour de la RSE, Réseau Alliances connecte depuis 1993 les acteurs économiques du territoire en impulsant des synergies collectives. Comment une stratégie RSE peut-elle devenir un levier de compétitivité et renforcer votre stratégie ?

Comment véritablement renforcer son business et l’engagement de ses collaborateurs grâce à la RSE ? → Rendez-vous jeudi 4 mai, en distanciel, pour découvrir comment faire de la RSE votre nouvel allié stratégique, à travers le témoignage d’une entreprise des Hauts-de-France labélisée BCorp. Infos pratiques

Quand : jeudi 4 mai de 12h00 à 13h00

Plateforme : Teams

Disponible en replay

Evènement ouvert à tous !

Infos & inscription sur ce lien Réseau Alliances 40 Rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.linkedin.com/events/webinaire-tendance-faitesdelars7049733078000246784/about/ »}] [{« link »: « https://www.linkedin.com/events/webinaire-tendance-faitesdelars7049733078000246784/about/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

