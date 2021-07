Rescue 13 Martigues, 23 octobre 2021-23 octobre 2021, Martigues.

Rescue 13 2021-10-23 – 2021-10-24 La Couronne Chemin de la Douane

Martigues 13500

Samedi dès 12 h 30.

– Euro Beach Flags Tour : Cette épreuve sur sable teste les réflexes et la vivacité du sauveteur. Les compétiteurs sont allongés sur le ventre, les talons joints, les mains l’une sur l’autre et le torse posé sur le sable les bâtons sont situés 20m derrières eux. Au coup de sifflet, les sauveteurs doivent se lever le plus vite possible et saisir un bâton. Le Sauveteur sans bâton est éliminé.

– Course Nage Course.

– Board race : les Sauveteurs effectuent un parcours d’environs 600m à genoux ou allongé sur une planche de 3m50, dont le poids minimal doit être de 7,5kg. Cette épreuve demande une grande technique au niveau des départs et des passages de bouées, où les contacts sont rudes et déséquilibrants.



Dimanche dès 9 h.

– Oceanman long distance : considérée par les sportifs comme l’épeuve reine du sauvetage côtier. Cette épreuve met en valeur les qualitées d’endurance du sauveteur et sa maitrise technique. Elle consite à enchainer les parcours de nage, planche et surfski avec des transitions de courses sur le sable.



– Surf ski race : le Surfski est le nom donné au kayak de compétition de sauvetage. Le départ se fait dans l’eau. Les sauveteurs doivent effectuer un parcours d’environs 800m, avant de revenir vers la plage pour passer la ligne d’arrivée matérialisée par deux drapeaux dans l’eau. Cette épreuve nécessite à la fois équilibre et endurance.

– Nage.

– Combiné.

Compétition internationale de sauvetage côtier organisée par le club de l’AMSA Martigues. Elle a été crée en 2005 et elle est un rendez-vous incontournable chez les sauveteurs sportifs.

Initiation aux premiers secours les deux jours.

http://rescue13.com/

