Salle Aillaud, La Seyne-sur-Mer (83), le samedi 21 mai à 18:00

Cette proposition de rencontre vous permettra de prendre part collectivement à l’interprétation d’un vaste répertoire commun de chants en langue d’Oc. La soirée se déroulera en deux temps: – Première partie, de 18h00 à 20h00: chant collectif qui se terminera par un repas (chacun apportera sa biasse) – Seconde partie, de 21h00 à 23h00: concert où les chorales, les choeurs, les duos constitués pourront se produire (inscription souhaitée afin d’organiser la soirée au mieux) Renseignements: Miqueu tournan:06 19 31 17 94 Patricia Jouve: 06 03 91 00 06 patriciajouve55@orange.fr *source : événement [Rescontre Votz](https://agendatrad.org/e/36027) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

