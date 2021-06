RÉRÉ-OUVERTURE VOL. 2 + DJ SET 6Mic, 9 juin 2021-9 juin 2021, Aix-en-Provence.

RÉRÉ-OUVERTURE VOL. 2 + DJ SET

6Mic, le mercredi 9 juin à 19:00

Puisque vous avez apprécié l’ambiance de notre patio à l’occasion de notre réré-ouverture le 19 mai dernier, on a voulu vous proposer un volume 2 pour fêter ce nouveau couvre-feu fixé à 23h00 ! Grâce à cet horaire plus tardif, on vous propose cette fois de profiter d’un bon DJ Set en dégustant votre bière artisanale ou un petit verre de blanc ! Pour l’occasion, notre programmateur se mettra derrière les platines et vous fera découvrir un échantillon de sa superbe collection de vinyles ! On vous attend nombreuses et nombreux ! INFOS PRATIQUES > Ouverture au public à 19h00 > Bar & restauration sur place Découvrir la carte : [http://bit.ly/carte-bar-6MIC](http://bit.ly/carte-bar-6MIC)

Entrée libre

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



