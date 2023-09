Circuit A la découverte du quartier des Halles RER Châtelet-Les Halles Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Circuit A la découverte du quartier des Halles Samedi 16 septembre, 10h45, 14h00 RER Châtelet-Les Halles 4euros par personne Gratuit jusqu’à 15 ans

CIRCUIT DANS LE QUARTIER DES HALLES

Découverte d’un quartier à la riche histoire

Circuit extérieur, qui permettra entre autre :

– D’évoquer son histoire, son évolution

– Celle du cimetière des Innocents et le célèbre mange-tout

– Les derniers instants d’Henri IV, le pilori

– Le puits d’amour

– D’admirer la façade de l’église St Eustache

– l’incroyable tour astronomique de Catherine de Médicis, la récente Canopée et son jardin et de terminer par Musée contemporain de Pinault (extérieur)

RER Châtelet-Les Halles Paris Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Île-de-France 0620051548 [{« type »: « phone », « value »: « 06.20.05.15.48 »}] CIRCUIT DANS LE QUARTIER DES HALLES

Découverte d’un quartier à la riche histoire

Circuit extérieur, qui permettra entre autre : – D’évoquer son histoire, son évolution – Celle du cimetière des Innocents et le célèbre mange-tout – Les derniers instants d’Henri IV, le pilori – Le puits d’amour – D’admirer la façade de l’église St Eustache – l’incroyable tour astronomique de Catherine de Médicis, la récente Canopée et son jardin

et de terminer par Musée contemporain de Pinault (extérieur) En haut des escalier du RER A Porte Berger

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:45:00+02:00 – 2023-09-16T12:15:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

AFP