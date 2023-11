Salon PROVINLAIT Réquista, 24 avril 2024, Réquista.

Réquista,Aveyron

2ème édition du Salon des professionnels de la brebis laitière. Exposition de matériel agricole et d’innovations techniques, animations professionnelles, conférences au cœur de l’actualité agricole.

2024-04-24 fin : 2024-04-25 . .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie



2nd edition of the Salon des professionnels de la brebis laitière. Exhibition of agricultural equipment and technical innovations, professional events, conferences at the heart of agricultural news

2ª edición del Salón de la Oveja Lechera. Exposición de equipos agrícolas e innovaciones técnicas, eventos profesionales, conferencias en el corazón de la actualidad agrícola

2. Ausgabe der Fachmesse für das Milchschaf. Ausstellung von landwirtschaftlichen Geräten und technischen Innovationen, professionelle Animationen, Vorträge über aktuelle landwirtschaftliche Themen

Mise à jour le 2023-11-10 par OFFICE DE TOURISME DU REQUISTANAIS