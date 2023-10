Marché de Noël à Réquista Réquista, 10 décembre 2023, Réquista.

Réquista,Aveyron

Organisé par l’Union des Commerçants et Artisans du Réquistanais de 10h à 18h à la salle de spectacles.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie



Organized by the Union des Commerçants et Artisans du Réquistanais from 10am to 6pm at the auditorium

Organizado por la Unión de Comerciantes y Artesanos del Réquistanais de 10 a 18 horas en el auditorio

Organisiert von der Union des Commerçants et Artisans du Réquistanais von 10 bis 18 Uhr in der Veranstaltungshalle

Mise à jour le 2023-10-18 par OFFICE DE TOURISME DU REQUISTANAIS