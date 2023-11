Déjeuner aux tripous à Lebous Réquista, 1 décembre 2023, Réquista.

Réquista,Aveyron

Organisé par le Comité à la salle des fêtes. Service continu de 9h à 14h..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . 13 EUR.

Réquista 12170 Aveyron Occitanie



Organized by the Comité at the salle des fêtes. Continuous service from 9am to 2pm.

Organizado por el Comité en la sala del pueblo. Servicio continuo de 9.00 a 14.00 horas.

Organisiert vom Komitee in der Festhalle. Durchgehender Service von 9:00 bis 14:00 Uhr.

