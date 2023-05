Thé dansant, 22 octobre 2023, .

A partir de 15h à la salle de spectacles, avec l’orchestre Guillaume Fabre..

2023-10-22 à ; fin : 2023-10-22 . 20 EUR.

Réquista 12170 Aveyron Occitanie



From 3pm at the auditorium, with the Guillaume Fabre orchestra.

A partir de las 15.00 horas en el auditorio, con la orquesta Guillaume Fabre.

Ab 15 Uhr in der Veranstaltungshalle, mit dem Orchester Guillaume Fabre.

