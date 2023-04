Les Rencontres de Réquista de véhicules anciens et de collections – Foire à la Brocante – Vide Grenier – Bourse d’Echange, 9 septembre 2023, Réquista.

« Sur un air de braderie de Lille ». Un RDV incontournable. Durant deux jours le bourg s’anime, de nombreux exposants sont présents, les rues et places grouillent de monde, les visiteurs sont à la recherche de l’objet rare. Payant pour les exposants..

2023-09-09 à ; fin : 2023-09-10 . .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie



« On an air of braderie of Lille ». An unmissable event. During two days the village comes alive, many exhibitors are present, the streets and squares are full of people, visitors are looking for the rare object. Paying for the exhibitors.

« Sobre una melodía de braderie de Lille ». Una cita ineludible. Durante dos días, el pueblo cobra vida, numerosos expositores están presentes, las calles y plazas se llenan de gente, los visitantes buscan el objeto raro. Pagan los expositores.

« Sur un air de braderie de Lille » (Auf einer Melodie der Braderie von Lille). Ein RDV, den man nicht verpassen darf. Zwei Tage lang belebt sich das Dorf, zahlreiche Aussteller sind anwesend, die Straßen und Plätze wimmeln von Menschen, die Besucher sind auf der Suche nach dem seltenen Gegenstand. Die Aussteller zahlen.

Mise à jour le 2023-02-16 par ADT de l’Aveyron