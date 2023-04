Fête à Saint-Julien – 40 ans du Comité des Fêtes Réquista Catégories d’Évènement: Aveyron

Fête à Saint-Julien – 40 ans du Comité des Fêtes, 18 août 2023, Réquista. 3 jours de fête au village de St Julien (près de Réquista).

3 days of festivities in the village of St Julien (near Réquista) 3 días de fiesta en el pueblo de St Julien (cerca de Réquista) 3 Tage Fest im Dorf St. Julien (in der Nähe von Réquista) Mise à jour le 2023-03-28 par ADT de l’Aveyron

