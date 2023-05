« Partir en livre ! » – Festival Sud-Aveyron, 17 juillet 2023, Réquista.

Un festival itinérant consacré à la lecture jeunesse et au spectacle vivant du 17 au 21 juillet 2023..

2023-07-17 à ; fin : 2023-07-21 . .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie



A travelling festival dedicated to children’s reading and performing arts from July 17 to 21, 2023.

Festival itinerante dedicado a la lectura y las artes escénicas infantiles, del 17 al 21 de julio de 2023.

Ein Wanderfestival, das vom 17. bis 21. Juli 2023 dem Lesen für Kinder und Jugendlichen und der darstellenden Kunst gewidmet ist.

