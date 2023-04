Déjeuner aux tripous et à la tête de veau L’Hôpital-Bellegarde Réquista Catégories d’Évènement: Aveyron

Déjeuner aux tripous et à la tête de veau L’Hôpital-Bellegarde, 18 juin 2023, Réquista. Service en continu de 8h à 14h sous chapiteau, place du village. Animation à 11h30 par La CaRRiole..

Continuous service from 8am to 2pm under the big top, village square. Animation at 11:30 am by La CaRRiole. Servicio continuo de 8.00 a 14.00 horas bajo la carpa, plaza del pueblo. Animación a las 11:30 h a cargo de La CaRRiole. Durchgehender Service von 8 bis 14 Uhr im Festzelt auf dem Dorfplatz. Unterhaltung um 11:30 Uhr durch La CaRRiole. Mise à jour le 2023-03-21 par OFFICE DE TOURISME DU REQUISTANAIS

