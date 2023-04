Ronde de la brebis 2023 Place François Fabié, 4 juin 2023, Réquista.

Entre amis, en club, en famille… nous serons heureux de vous accueillir à Réquista pour la traditionnelle Ronde de la Brebis..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . EUR.

Place François Fabié

Réquista 12170 Aveyron Occitanie



With friends, in club, with family… we will be happy to welcome you in Réquista for the traditional Ronde de la Brebis.

Con amigos, con un club, con la familia… estaremos encantados de recibirle en Réquista para la tradicional Ronde de la Brebis.

Mit Freunden, im Verein, mit der Familie… Wir freuen uns, Sie in Réquista zur traditionellen « Ronde de la Brebis » begrüßen zu dürfen.

