Challenge Bru – Lartigue, 3 juin 2023, Réquista. Concours de pétanque en doublette à 14h30 au boulodrome Julien Coeurveillé..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . 10 EUR. Réquista 12170 Aveyron Occitanie



Petanque competition in doublets at 2:30 pm at the Julien Coeurveillé bowling alley. Competición de petanca de doblete a las 14.30 h en la bolera Julien Coeurveillé. Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack um 14:30 Uhr im Boulodrome Julien Coeurveillé. Mise à jour le 2023-03-21 par OFFICE DE TOURISME DU REQUISTANAIS

