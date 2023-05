Festi’plants Poudac, 13 mai 2023, Réquista.

Dès 14h30 aux Jardins de Réquista au lieu-dit Poudac. Vente de plants, buvette, animations pédagogiques « Jardins et biodiversité », Apéro-concert « Fa Mi Hanche-mains » – Musique trad..

Poudac

Réquista 12170 Aveyron Occitanie



From 2:30 pm at the Gardens of Réquista at the place called Poudac. Sale of plants, refreshments, educational animations « Gardens and biodiversity », Aperitif-concert « Fa Mi Hanche-mains » – Music trad.

A partir de las 14.30 h en los Jardines de Réquista, en el lugar llamado Poudac. Venta de plantas, refrescos, actividades educativas « Jardines y biodiversidad », Aperitivo-concierto « Fa Mi Hanche-mains » – Música tradicional.

Ab 14:30 Uhr in den Gärten von Réquista am Ort Poudac. Verkauf von Setzlingen, Getränkestand, pädagogische Animationen « Gärten und Biodiversität », Apero-Konzert « Fa Mi Hanche-mains » – traditionelle Musik.

Mise à jour le 2023-04-21 par OFFICE DE TOURISME DU REQUISTANAIS