La Lincounaise, 7 mai 2023, Réquista.

Dans le cadre du calendrier « A chaque dimanche sa rando » les associations affiliées à la FFRandonnée proposent des randonnées encadrées par les bénévoles des clubs qui s’investissent pour le plaisir de tous..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 . 14 EUR.

Réquista 12170 Aveyron Occitanie



Within the framework of the calendar « A chaque dimanche sa rando », the associations affiliated to the FFRandonnée propose hikes supervised by the volunteers of the clubs who invest themselves for the pleasure of all.

En el marco del calendario « A chaque dimanche sa rando », las asociaciones afiliadas a la FFRandonnée proponen excursiones supervisadas por los voluntarios de los clubes que se vuelcan para el placer de todos.

Im Rahmen des Kalenders « A chaque dimanche sa rando » bieten die dem FFRandonnée angeschlossenen Vereine Wanderungen an, die von freiwilligen Helfern der Vereine betreut werden, die sich für das Vergnügen aller einsetzen.

Mise à jour le 2023-04-07 par Comité départemental de la randonnée pédestre Aveyron