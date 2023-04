Théâtre en Ségala, 28 avril 2023, Réquista.

Représentation Théâtrale « A la bonne vôtre ! » donnée par l’activité Théâtre à la salle de spectacles de Réquista. Le vendredi à 20h30 et le dimanche à 14h30..

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 . 6 EUR.

Réquista 12170 Aveyron Occitanie



Theatrical performance « A la bonne vôtre! » given by the theater activity at the Réquista auditorium. Friday at 20h30 and Sunday at 14h30.

Representación teatral « ¡A la bonne vôtre! » a cargo de la actividad teatral en el auditorio Réquista. Viernes a las 20.30 h y domingo a las 14.30 h.

Theateraufführung « A la bonne vôtre! », gegeben von der Aktivität Theater in der Veranstaltungshalle von Réquista. Am Freitag um 20:30 Uhr und am Sonntag um 14:30 Uhr.

