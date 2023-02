Requin-Chagrin MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Catégories d’Évènement: île de France

. payant Billetterie complice – chacun·e choisit son tarif : 5€, 10€, 15€, 20€, 25€, 30€. En payant en ligne, ou sur place, vous indiquez votre choix, sans aucun justificatif. Un spectacle à mi-chemin entre le conte et théâtre qui rend hommage à tous les adolescents en colère contre l’injustice. “Quand on est désiré nulle part, on choisit pas où on va.” C’est une prof de français qui intervient auprès d’une classe de 3ème professionnelle en Métallerie-Chaudronnerie. Elle raconte des histoires pour faire corps avec ses élèves, pour souder leurs émotions au plus près des épreuves qu’ils traversent. Dans sa classe, Mamadou, un ado de 15 ans, attire son attention.Chaque matin, elle l’entend arriver de loin, agrippé comme un petit avec son doudou, à la sacoche qui protège son téléphone portable. Un jour, en entrant dans la classe, il parle d’un flingue qu’il garde chez lui. Mamadou se vante pour impressionner les autres, mais la prof l’entend et décide d’intervenir. Elle veut ouvrir une fenêtre à ces jeunes et décide de monter un projet, bulle d’oxygène, pour les extraire quelques jours de leur quotidien. Ils vont partir tous ensemble à Marseille voir la mer ! Marcher dans la ville, sentir le sable, se laisser bercer par les vagues et se défaire de sa peau de requin. Mais un requin ne peut pas nager à reculons… Un mot de l’artiste Requin-Chagrin, écrit à partir d’un récit autobiographique, nous parle d’aujourd’hui, d’une société qui a peur des requins comme des adolescents et ne prend pas en compte les difficultés de la jeunesse.La question de l’adolescence m’a toujours passionnée, ce mélange du tout-petit et du tout-puissant… Cette prise de risque, cette violence dont certains sont capables sur leur territoire et, en même temps, cette peur qui les habite dès qu’ils sont loin de chez eux, me touchent.Requin-Chagrin veut rendre aussi hommage aux enseignants, aux éducateurs qui essayent de faire autrement, qui prennent l’élève, le jeune, l’adolescent dans sa globalité, avec son histoire passée, son présent, ses peurs, ses rêves de futurs, ses forces et ses fragilités. Calendrier complet

