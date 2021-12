REQUIN CHAGRIN + À TÂTONS 6Mic, 12 février 2022, Aix-en-Provence.

REQUIN CHAGRIN + À TÂTONS

6Mic, le samedi 12 février 2022 à 20:30

**Requin Chagrin** Marion Brunetto. Balance ascendant Balance. De quoi aimer les contrastes et les (dés)équilibres – en témoigne son nom de scène : Requin Chagrin, inspiré par cet animal marin devenu son totem. De l’eau a coulé sous les ponts depuis son arrivée à Paris, à peine majeure, et son apprentissage d’une dream pop mêlant rock californien, noisy-pop anglaise, héritière outsider des Yé-yé : une musique anglo-saxonne explorée de manière unique en France. En témoigne le premier single, Déjà Vu, dont le clip réalisé par Antoine Carlier reflète l’énergie à la fois synthétique et onirique. Et ce riff de clavier qui emporte tout sur son passage. **A Tatons** À Tâtons est un duo de chanson marseillais, créé en 2018 par David Gauthié & Juliano Gil. Leur pop aux multiples facettes trouve son inspiration là où Oneohtrix Point Never rencontrerait l’album éponyme de Philippe Katerine. À Tâtons est un boys band qui joue la carte de l’honnêteté, quitte à être vulnérable au milieu des certitudes. À Tâtons ne fait aucune promesse et se laisse le bénéfice du doute. — Tarifs : 15€ / 12€ —- Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place. —- Concert debout —- Billetterie : [https://bit.ly/3J0Dm5x](https://bit.ly/3J0Dm5x) —– Ouverture des portes : 18h30 Bar & Restauration sur place

15 / 12€ en pré-vente — 17 / 14€ sur place

♫♫♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T20:30:00 2022-02-12T23:30:00