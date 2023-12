REQUIEM SOLAIRE, Ensemble Correspondances Théâtre de l’Aquarium Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 18h00 à 19h20

.Public adolescents adultes. payant

5€ répétition publique

Une répétition, un orchestre, des chants polyphoniques. Mon orgue, c’est le plus beau. Dans la Chapelle de Notre-Dame de Paris, des compositeurs rivalisent de lumière. Sacrée musique !

L’Ensemble Correspondances réunit chanteurs et instrumentistes sous la direction du claveciniste et organiste Sébastien Daucé. Régulièrement en résidence au Théâtre de l’Aquarium depuis 2019, ces musiciens ouvrent pendant le festival BRUIT une répétition d’un concert dédié à des œuvres polyphoniques écrites par des compositeurs liés à Notre-Dame de Paris.

Au XVIIème siècle, la cathédrale a fédéré les plus grands musiciens. Elle est le premier lieu sacré du royaume et l’épicentre de la musique religieuse. Avec son orgue, les plus grands organistes s’y produisent, créent une école célèbre dans toute l’Europe et offrent à la liturgie une splendeur incroyable. Pierre Robert, l’un des compositeurs les plus inventifs de son temps, comme François Cosset, Jean Veillot et Jean-François Lalouette participent à la consécration de la musique sacrée française.

Requiem Solaire se compose de plusieurs motets inédits de ces quatre compositeurs et du Requiem d’André Campra, rompu à l’art du chant ecclésiastique et du cérémonial, l’une des œuvres les plus marquantes du Grand siècle, véritable célébration de la mort vue sous l’angle d’un au-delà désirable, à contre-courant de ce qui se pratique. La lumière éternelle (lux perpetua) est au cœur de cette œuvre méridionale, résolument positive, profonde et rayonnante.

Programme :

Jean Veillot : Sacris solemnis

Francois Cosset : Kyrie – Gloria

Jean-François Lalouette : Regina Caeli

Jean Veillot :

– Plain-Chant : Domine Salvum fac Regem

– Ave Verum

Pierre Robert : Christe Redemptor

André Campra : Messe de Requiem

Le dispositif « Souffleurs d’images » est disponible sur demande ici. Un souffleur bénévole décrit et souffle à l’oreille du spectateur aveugle ou malvoyant, les éléments qui lui sont invisibles le temps d’un spectacle.

Pour réserver et être accompagné dans votre venue : Bérengère Marchand, chargée de l’accueil des publics et des artistes (berengere@theatredelaquarium.net / 01 43 74 72 74)

Théâtre de l’Aquarium 2 route du Champ de Manœuvre 75012 Paris

Contact : https://www.theatredelaquarium.net/festival-bruit/bruit-hiver-23/requiem-solaire-ensemble-correspondances +33143749961 https://www.facebook.com/THEATREDELAQUARIUM/ https://www.facebook.com/THEATREDELAQUARIUM/ https://framaforms.org/requiem-solaire-1698249220

Victoire Andrieux