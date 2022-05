Requiem pour un chien Aix-en-Provence, 21 mai 2022, Aix-en-Provence.

Trois hommes, ou ne seraient-ils qu’un ?, évoluent autour d’une femme, liés par leurs souvenirs qui s’entremêlent. À travers les corps, les regards, les costumes, la femme subit, transgresse, s’assume. La scène et ses miroirs placent acteurs et actrice dans un dédale qu’il leur faut traverser ensemble. Ils y sacrifient leur corps, caisse de résonance de leur mémoire.

Spectacle mis en scène par Youssra Mansar avec une scénographie de Caitlin Dailey, à la MJC Prévert

