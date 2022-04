Requiem pour Pessoa Marseille 4e Arrondissement, 6 mai 2022, Marseille 4e Arrondissement.

Requiem pour Pessoa Hang’art 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement

2022-05-06 – 2022-05-06 Hang’art 106 Boulevard Françoise Duparc

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Un homme lit le chef d’œuvre du grand poète portugais Fernando Pessoa, commence alors un parcours imaginaire théâtral et musical …



Un homme s’endort au pied d’un mûrier en lisant “le livre de l’intranquillité”. Dans son rêve tout devient possible.… Les rencontres les plus surréalistes s’enchaînent dans une Lisbonne imaginaire, où les personnages du présent, croisent les fantômes du passé.



C’est une déambulation théâtrale, poétique, et, chorégraphique, une quête hallucinée à la recherche d’un des plus grands poètes du XXe siècle : Fernando Pessoa.



Cie du Visage / Benjamin Perez

Hang’art 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement

