Requiem pour Jean Noir. Hommage à Jean Cassou, 22 mai 2022 18:00, Paris. Jean Cassou, né en Espagne en 1894, est un homme passionné d’art moderne, écrivain, militant pour la culture auprès de Jean Zay, résistant au sein du Réseau du Musée de l’Homme puis au sein du réseau Bertaux à Toulouse. Engagé jusqu’à la Libération, il fit de sa vie un engagement pour le témoignage et un combat contre l’oubli et le retour des obscurantismes. Membre du premier conseil d’administration du Réseau du Souvenir, il fut un acteur majeur au sein de la commission artistique et dans la construction du mémorial des martyrs de la Déportation, inauguré il y a 60 ans, le 12 avril 1962. « Transformer le souvenir en monument. La mémoire en mémorial » Le concert littéraire conçu et interprété par Philippe Bertin, avec l’aimable participation d’Agnès Lalle, sera l’occasion de revenir sur cette figure incontournable de la Résistance, de la paix et de la transmission. La lecture des 33 sonnets composés au secret est soutenue par une composition musicale originale, orchestrée par Pierre-Louis Vizioz. Informations pratiques Création, mise en scène & interprétation : Philippe Bertin | Production Grand Angle

Quand | Dimanche 22 mai à 18h

Lieu | Mémorial des martyrs de la Déportation

Gratuit sur inscription au 06 14 67 54 98

memorial.martyrs.deportation@gmail.com Événement en partenariat avec le Musée de l’Ordre de la Libération

Heure : 18:00 - 19:30

