Requiem Gabriel Fauré – Ensemble Vocal Philharmonia & Ensemble de Violoncelles Rondo di Cello Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement

Requiem Gabriel Fauré – Ensemble Vocal Philharmonia & Ensemble de Violoncelles Rondo di Cello Marseille 6e Arrondissement, 22 mai 2022, Marseille 6e Arrondissement. Requiem Gabriel Fauré – Ensemble Vocal Philharmonia & Ensemble de Violoncelles Rondo di Cello Place Notre Dame du Mont Eglise Notre-Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement

2022-05-22 16:00:00 – 2022-05-22 Place Notre Dame du Mont Eglise Notre-Dame du Mont

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Requiem Gabriel Fauré

Première partie, oeuvres de : Rheinberger, Piazzolla, Villa-Lobos



Perrine Cabassud, Soprano

Jean-Christophe Maurice, Baryton



Ensemble Vocal Philharmonia

Direction : Jean-Claude Latil



Orchestre de Violoncelles Rondo Di Cello

Direction : Chantal Darietto-Latil Rendez-vous l’Ensemble Vocal Philarmonia & l’Ensemble de Violoncelles Rondo di Cello le 22 mai à 16h. https://www.facebook.com/Ensemble-Vocal-Philharmonia-Marseille-221331511628692/ Requiem Gabriel Fauré

Première partie, oeuvres de : Rheinberger, Piazzolla, Villa-Lobos



Perrine Cabassud, Soprano

Jean-Christophe Maurice, Baryton



Ensemble Vocal Philharmonia

Direction : Jean-Claude Latil



Orchestre de Violoncelles Rondo Di Cello

Direction : Chantal Darietto-Latil Place Notre Dame du Mont Eglise Notre-Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 6e Arrondissement Autres Lieu Marseille 6e Arrondissement Adresse Place Notre Dame du Mont Eglise Notre-Dame du Mont Ville Marseille 6e Arrondissement lieuville Place Notre Dame du Mont Eglise Notre-Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-6e-arrondissement/

Requiem Gabriel Fauré – Ensemble Vocal Philharmonia & Ensemble de Violoncelles Rondo di Cello Marseille 6e Arrondissement 2022-05-22 was last modified: by Requiem Gabriel Fauré – Ensemble Vocal Philharmonia & Ensemble de Violoncelles Rondo di Cello Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement 22 mai 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône