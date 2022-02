Requiem for a new world Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Requiem Création voix & électronique

Hommage à Igor Stravinsky.



Etel Adnan, poétesse et artiste libanaise engagée, s’allie avec Zad Moultaka et

Roland Hayrabedian autour d’un concert installation imaginé pour commémorer

les cinquante ans du décès d’Igor Stravinsky (1882-1971).



En 1966-67, Stravinsky écrit le Requiem Canticles, sorte d’hommage prémonitoire de ses propres funérailles. Cette oeuvre courte, austère et sombre, inspirée de la messe des morts dont elle reprend quelques textes-clefs, est entendue comme surgissant de la nuit. Peu à peu la musique vivante prend corps et porte l’auditeur de l’ombre vers la lumière.



